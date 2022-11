Sena Madureira: homem tira a tornozeleira e vai preso

- Publicidade -

A Polícia Militar, por meio do 8º BPM, realizou na tarde de ontem, 14 de novembro de 2022, a prisão de um criminoso e fez a apreensão da arma de fogo que estava com ele, uma pistola calibre 09 milímetros com 02 (duas) cápsulas deflagradas.

Policias militares de serviço receberam a informação de que estava ocorrendo disparos de arma de fogo no bairro Vitória. De imediato realizaram diligências e conseguiram deter o criminoso ainda com o armamento.

Levantamento de informações obtidas através da Polícia Penal deram conta de que o facínora que estava a praticar crime naquele momento era monitorado eletronicamente pela justiça criminal, porém havia violado o equipamento.

Destaca-se a ação rápida e efetiva da equipe policial, que resultou na prisão do criminoso e apreensão da arma de fogo, evitando, dessa forma, a prática de delitos mais graves.

[Ascom/8º BPM]