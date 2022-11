Sena Madureira: Faccionados usavam Bíblias Sagradas como agenda de anotação do crime organizado

- Publicidade -

Uma operação da polícia penal com apoio da polícia federal no bloco 08 do presídio Evaristo de Moraes, resultou na apreensão de 13 macarrões de entorpecente, dois celulares, um carregador de bateria e arma artesanal.

O prédio é ocupado por integrantes de uma facção alvo da operação Resquícios desencadeada nesta quinta-feira (10), que cumpriu pelo menos 14 mandados de prisão, busca e apreensão em Sena Madureira e Manoel Urbano.

Após às apreensões, 06 internos se responsabilizaram pelos ilícitos e responderão a sindicância interna e perderam regalias, como receber visitas e outros benefícios.

Bíblias sagradas eram usadas para anotações

Além dos ilícitos, a fiscalização retirou 35 bíblias Sagradas que os faccionados usavam como agenda para anotações relacionadas ao crime organizado, vez que não há outro tipo de papel nas celas.

“Eles anotavam contas bancarias, número de celulares e até outros assuntos relacionados ao tráfico de drogas do crime organizado. Por isso houve a necessidade de retirada dos livros sagrados”, disse uma fonte.

Pelo menos 8 presos estavam na lista da operação e foram notificados durante a fiscalização, na UPEM.