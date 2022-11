Sem funcionar há 6 dias, serviço 193 em Cruzeiro do Sul segue indisponível e não tem prazo para voltar a funcionar

“Estamos tentando com a operadora que ela coloque um número para cair aqui em Cruzeiro do Sul como estava anteriormente. O funcionamento está acontecendo pelo 190, mas eu não posso determinar um prazo preciso para a volta do serviço”, explicou o coronel James Clay.

Raio atingiu a rede

Um raio atingiu a Rede Lógica do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, na última quinta (28) e vários aparelhos do sistema ficaram danificados. Por isso, o serviço do 193 ficou suspenso.