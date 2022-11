Selo de verificado é lançado no Twitter por Elon Musk

- Publicidade -

Desde que assumiu o controle do Twitter, Elon Musk vem colecionando controvérsias.

Neste sábado (5), a rede social lançou no iOS, sistema operacional do iPhone, uma atualização com a nova assinatura do Twitter Blue que garante o selo de verificação para assinantes. Ainda com poucos detalhes anunciados, a novidade custa R$ 25,90 no Brasil. Anteriormente, a assinatura custava R$ 15,90.

Apesar de ainda não estar disponível para uso, a nova assinatura do Twitter Blue foi avistada em uma atualização do aplicativo na App Store. O bilionário, considerado o homem mais rico do mundo, comprou a rede social por US$ 44 bilhões e tem defendido a ideia de cobrar US$ 8 (nos Estados Unidos) pela assinatura e por funções extras.

De acordo com Esther Crawford, diretora de gerenciamento de produtos do Twitter, o novo modelo de assinatura ainda não está disponível, de fato. O lançamento inicial, entretanto, deverá ser feito para usuários nos EUA, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido.

As soon as we confirm it’s working well in the initial set of countries and we have the translation work done, it will roll out worldwide — Elon Musk (@elonmusk) November 5, 2022

Demissões e dinheiro perdido

Com uma comunicação confusa e pouco clara, dependendo mais de tweets do próprio Musk do que dos times de comunicação da rede social, o Twitter vem passando por grandes mudanças desde a movimentação de mercado. A promessa do empresário, no entanto, é de “dar poder ao povo” e de garantir a liberdade de expressão dos usuários.

Fonte/ Tecmundo.com