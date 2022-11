Seleção francesa tem mais um desfalque faltando poucos dias para o início da copa do mundo

- Publicidade -

O meia Nkunku se machucou nos treinos da seleção francesa nesta terça-feira (15), em uma disputa de bola. No primeiro momento foi informado que o jogador passaria por exames, porém mais tarde foi confirmado que o meia está fora da copa do mundo no Catar.

Nesta temporada ele disputou 23 jogos pelo Leipzig, marcou 17 gols e quatro assistências, o meia é um dos grandes craques da equipe alemã.

Com a lesão de Nkunku, a seleção francesa soma cinco desfalques para a Copa do Mundo, ele se junta a: Mike Maignan (goleiro do Milan), Kimpembe (zagueiro do PSG), Kanté (volante do Chelsea), Paul Pogba (meia da Juventus), lesionados. Todos os atletas eram considerados peças fundamentais para o treinador Didier Deschamps.

A França estreia na Copa do Mundo dia 22 de novembro no Grupo D, contra a Austrália. Depois, jogará contra a Dinamarca, dia 26, e Tunísia, dia 30.