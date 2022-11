Seleção feminina vence o Canadá em amistoso na Neo Química Arena

- Publicidade -

Com muito apoio da torcida, o Brasil marcou um gol no fim e venceu o Canadá por 2 a 1, hoje (15), na Neo Química Arena, em São Paulo. Os gols da seleção brasileira foram de Bia Zaneratto ainda no primeiro tempo e Gabi Nunes no segundo. Lawrence descontou de pênalti.

Este foi o último amistoso da seleção brasileira neste ano. A CBF ainda estuda o calendário para o próximo ano, tendo como única certeza a finalíssima diante da Inglaterra. O jogo acontece dia 6 de abril, em Wembley. O Brasil ainda pretende fazer a última Data Fifa em junho já na Austrália, onde será a Copa do Mundo 2023.

Empurrada pela barulhenta torcida presente na Neo Quimica Arena, a seleção brasileira sufocou o canada, especialmente no primeiro tempo, explorando as jogadas em velocidade e o 1 contra 1. No segundo tempo, o Canadá se organizou e deu trabalho para a defesa brasileira, e foi assim que chegou ao gol, após pênalti pela esquerda da área. Mas, com garra, o Brasil superou a atuação ruim da etapa final e conseguiu virar com Gabi Nunes.