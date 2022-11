Seleção da Bélgica anuncia a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo no Catar

- Publicidade -

A Seleção da Bélgica do técnico Roberto Martínez, divulgou na manhã desta quarta-feira a sua lista de 26 convocados que irão representar o país europeu na disputa da Copa do Mundo no Catar.

A lista conta com alguns nomes conhecidos como é o caso do meia Kevin De Bruyne, que vive grande fase na carreira e que poderá estar disputando sua última Copa do Mundo com a camisa da Seleção. Outro importante jogador da Seleção que foi convocado é o atacante Lukaku, que, mesmo machucado, foi chamado para representar os belgas.

A convocação da Seleção Belga ficou listada da seguinte forma:

GOLEIROS: Koen Casteels (Wolfsburg), Thibaut Courtois (Real Madrid) e Simon Mignolet (Club Brugge).

DEFENSORES: Toby Alderweireld (Antwerp), Zeno Debast (Anderletch), Wout Faes (Leicester), Arthur Theate (Rennes), Vertonghen (Anderletch), Timothy Castagne (Leicester) e Meunier (Borussia Dortmund).

MEIO-CAMPISTAS: Yannick Carrasco (Atlético de Madrid), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Kevin De Bruyne (Manchester City), Leander Dendoncker (Aston Villa), Amadou Onana (Everton), Youri Tielemans (Leicester), Axel Witsel (Atlético de Madrid), Hans Vanaken (Club Brugge), De Ketelaere (Milan), Jérémy Doku (Rennes) e Eden Hazard (Real Madrid)

ATACANTES: Leandro Trossard (Brighton), Dries Mertens (Galatasaray), Lois Openda (Lens), Michy Batshuayi (Fenerbahçe) e Romelu Lukaku (Inter de Milão).

Bélgica

A Seleção da Bélgica está no Grupo F da Copa do Mundo do Catar, juntamente com as equipes do Canadá, Croácia e Marrocos. A sua estréia está marcada para acontecer no dia 23 de novembro contra a Seleção do Canadá.