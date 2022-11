Seleção chega ao Catar e tem recepção calorosa com sotaque estrangeiro

Uma banda composta por indianos, todos vestidos com a camisa do Brasil e com itens em verde e amarelo, deu o tom da festa com um ritmo bem diferente do samba. Eles fazem parte da Brazil Fans Qatar, ligada ao Movimento Verde Amarelo.

O hotel do Brasil, no Centro de Doha, é uma propriedade do grupo Mariott. Uma diária no local fica entre R$ 3,5 mil a R$ 12,4 mil.