Sejusp emite Nota Pública sobre a desobstrução de bloqueios nas rodovias federais do estado

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Comando da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) comunicam que cumprirão o que for determinado pelas autoridades judiciárias quanto à desobstrução de bloqueios nas rodovias federais do estado.

A PMAC está à disposição da Polícia Rodoviária Federal, no apoio que a instituição precisar acerca desses eventos, embora até a manhã desta terça-feira, 1º, não tenha havido nenhuma solicitação nesse sentido.

Atenciosamente,

Luciano Dias Fonseca

Comandante da Polícia Militar do Estado do Acre – PMAC

Paulo Cézar Rocha dos Santos

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP

Rio Branco, AC, 1º de novembro de 2022.