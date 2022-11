Sejusp diz que BR-364 é liberada em RO e caminhões com combustíveis e alimentos voltam a chegar no Acre

- Publicidade -

Após quase uma semana de bloqueio, que já começava a causar prejuízos, como a falta de combustíveis em alguns postos do Acre, a BR-364 foi liberada na Vila do Abunã e Vila Extrema, em Rondônia, e as cargas já podem chegar normalmente ao Acre.

A informação foi repassada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), em nota, na manhã desta sexta-feira, 4, informando que os bloqueios, feitos de forma ilegal por caminhoneiros, que contestavam o resultado das eleições, que elegeram Lula como presidente do Brasil, a partir de 2023, foram desfeitos, ainda no final da tarde de quinta, 3.

Na tarde dessa quinta, o Sindicato dos Postos de Combustíveis confirmou que em pelo menos dois postos já tinham esgotado os estoques, já que estes não possuem distribuidora no estado acreano e precisavam buscar no estado vizinho, onde ainda havia os bloqueios.

No Acre, também houve protestos e depois de três dias, as barreiras que eram mantidas na BR-364 e na BR-317 foram desfeitas ainda na quarta-feira, 2, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

“Uma força-tarefa composta por homens da Polícia Militar de Rondônia, do Grupo de Pronta Intervenção da Polícia Federal, da Força Nacional e da Polícia Rodoviária Federal intervieram na manifestação, em cumprimento à decisão judicial do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), referendado pelo Supremo Tribunal Federal (STF)”, informa a nota da Sejusp.

Já foram liberados caminhões que estavam nessas regiões com cargas fundamentais para o abastecimento do Acre, como combustíveis e alimentos.

Efeitos no interior

Além de Rio Branco, o Sindicato de Revendedores de Derivados de Petróleo do Acre (Sindepac), informou ao site A Gazeta, que também vhegou a faltar combustível nas cidades de fronteira, no interior do Acre.

“Fomos informados que está faltando combustível em Brasiléia e Epitaciolândia, acredito que isso esteja ocorrendo, visto que quatro postos da capital estão sem o produto. Também nos informaram que a BR já foi liberada, na divisa entre o Acre e Rondônia. Acredito que até meio dia de hoje, alguns postos já estejam abastecidos”, disse Delano Lima e Silva, presidente do Sindepac.