Segundo site, Globo pode ser interditada após novo surto de Covid

De acordo com as informações do repórter Adriel Marques, do portal “Em Off”, após a nova onda do Coronavírus, o clima está tenso nos bastidores da TV Globo. É que vários colaboradores da emissora estariam preocupados com os muitos artistas que vem novamente testando positivo para a doença e afetando o serviço com pausas e afastamentos.

Empresa dos Marinho adotará protocolo para prevenir novo surto de Covid

Ainda segundo as informações do comunicador do site do “IG”, a ordem agora seria para evitar plateia nas próximas semanas e, caso haja necessidade, fazer de novo o uso de máscara, principalmente nos convidados.

O protocolo para os contratados da empresa seria reforçar a prevenção e cuidados contra a Covid-19 e verificar se os mesmos estão com a vacina em dia. Por fim, caso não estejam com a carteira de vacinação completa, a ordem é não liberar a entrada destes colabores.

O medo agora é que já seja tarde demais. Afinal de contas, já são muitos os nomos que positivaram para a doença. Fátima Bernardes, por exemplo, testou positivo pela primeira vez e já foi afastada das gravações do “The Voice Brasil”. Atualmente a famosa permanece em isolamento, ao lado do companheiro, Túlio Gadelha. Nicolas Prattes e Leonardo Lima Carvalho, que estão no ar em “Todas as Flores”, nova novela da Globoplay, também tiveram o mesmo resultado e foram distanciados das gravações da superprodução.

Além dos nomes citados, a colunista Patrícia Kogut, do “O Globo”, já havia adiantado que Fábio Assunção, que também trabalha na trama de João Emanuel Carneiro, também havia positivado, bem como funcionários da equipe técnica. Outro ator que revelou recentemente que está com Coronavírus é Luís Lobianco. O humorista, que está gravando “Vai Na Fé”, nova novela das 7, mostrou o resultado para os seguidores: “Covidei de novo. Como tomei as 4 doses de vacina os sintomas são leves, de um resfriado. Não deem mole, tomem a vacina. Protejam-se!“, alertou ao aconselhar.

