Segundo Distrito: Homem em situação de rua é encontrado ferido no pescoço em Rio Branco

- Publicidade -

Um homem identificado por Gelson Paiva da Silva, de 36 anos, que vive em situação de rua, foi encontrado sangrando na rua Uirapuru, bairro Cidade Nova, na noite desta quarta-feira, 9, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Moradores relataram que o homem perambulava desde às 16h na região da Gameleira, já com um corte no pescoço, com sangramento ativo aparente, mas ninguém chamou o Samu. No começo da noite, um pastor avistou Gelson caminhando, ainda sangrando, e acionou a Polícia Militar e o Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que rapidamente foi até o local para prestar os atendimentos necessários ao homem.

Gelson ao ver a aproximação dos paramédicos, começou a discutir com a equipe, recusando ser atendido pelos socorristas. Uma mulher, que seria amiga de infância do homem, chegou no local e pediu para ele se acalmasse e deixasse a equipe realizar os procedimentos necessários.

O homem foi atendido pelos socorristas e encaminhado a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Segundo Distrito. Apesar do sangramento e o corte no pescoço, o ferimento não é grave, sem a necessidade de ser encaminhado ao Pronto Socorro.

Veja o vídeo: