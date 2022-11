Segundo dia de provas do Enem: confira documentos necessários, horários e dicas para se sair bem

- Publicidade -

O segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2022) será neste domingo, 20. Os candidatos que almejam ingressar em uma instituição de ensino superior, utilizando a nota do Enem, devem ficar atentos ao horário de chegada e documentos que devem ser apresentados, na entrada dos locais de prova.

Por conta da diferença de duas horas do horário do Acre com Brasília, no estado acreano, os portões abrem às 10 horas (horário local) e fecham às 11h. E as provas iniciam às 11h30, com encerramento mais cedo, às 16h30 (horário Acre). O local de prova permanece igual ao do primeiro teste, podendo ser conferido na página do participante. Nesse dia, os estudantes farão as provas de Matemática e Ciência das Natureza.

Para entrar nos locais de prova, os candidatos inscritos no Enem 2022 devem portar documento de identificação, que pode ser: RG, CNH, Passaporte, E-título, Carteira de Registro Nacional Migratório, Documento Provisório de Registro Nacional Migratório ou boletim de ocorrência, em caso de perca dos documentos.

Também são aceitos documentos digitais, desde que exibidos no aplicativo oficial – prints de tela não serão aceitos. Outro item obrigatório no dia da prova é a caneta esferográfica de tinta preta em material transparente. O estudante também pode levar consigo o cartão de Confirmação de Inscrição e Declaração de Comparecimento impressa, caso seja solicitado.

No momento da prova, no entanto, só é liberado estar em posse apenas do documento e a caneta esferográfica. Antes de entrar na porta, os participantes recebem um envelope porta-objetos, onde devem depositar os demais objetos, guardando, posteriormente, o envelope embaixo da sua carteira.

Dos 21.802 estudantes inscritos no Acre, 14.543 realizaram a avaliação presencialmente no último domingo, 13. Os estudantes inscritos que faltaram no primeiro dia, podem fazer as provas do segundo dia, no próximo domingo, 20 de novembro. A participação servirá, no entanto, apenas para autoavaliação, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Se liga nas dicas da GAZETA

Dormir bem na noite anterior é imprescindível para fazer uma boa prova, tendo em vista que o participante estará descansado;

Se organize no dia anterior para evitar imprevistos que possam atrasar a sua saída de casa;

Planeje o trajeto da sua casa até o local de prova e saia com antecedência para evitar possíveis atrasos;

Comece a prova pelas questões mais fáceis e que você tem mais segurança e afinidade;

Lanche e garrafa de água são permitidos.

Ida ao banheiro, apenas com a permissão do fiscal e sua supervisão

Não levar qualquer aparelho eletrônico.

A Gazeta do Acre/Maria Meirelles