Segundo colunista; Craque da Seleção Brasileira impediu convocação de Gabigol para a Copa do Mundo

Como todos sabem, Gabriel Barbosa, o Gabigol, do Flamengo, não estará na Copa do Mundo deste ano. Apesar de ter sido campeão da Libertadores, além da Copa do Brasil, o atacante, de 26 anos de idade, que encontra-se na lista de suplentes, acabou ficando de fora da lista de 26 nomes do técnico Tite.

E o motivo, segundo o colunista Erlan Bastos, não é pelo fator futebol dentro de campo e, sim, fora dele. De acordo com reportagem e informação exclusiva do colunista, Gabigol não foi à Copa do Mundo devido a Neymar, que teria impedido a convocação do atleta.

A fonte afirma que Neymar contou aos amigos próximos que falou com Tite para não levar Gabigol à Copa do Mundo de 2022. O motivo, segundo Bastos, é pelo possível fato de Neymar ter ressentimentos de Gabigol, pelo recente namoro com Rafaella, sua irmã. Segundo Bastos, Neymar acusa o atacante do Flamengo de ser um “moleque“, pelas idas e vindas com sua irmã.

Não é novidade para ninguém que Neymar e Gabigol nunca tiveram lá suas melhores relações, mas o clima entre os jogadores, aparentemente, era estável em jogos que o jogador do Flamengo participava da Seleção Brasileira, ainda nas eliminatórias.

Gabigol fora da Copa do Mundo

Para o sistema de ataque, Tite surpreendeu e chamou Martinelli para a vaga que poderia ser de Gabigol. O atacante Roberto Firmino, do Liverpool, também ficou de fora.

