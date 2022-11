Secretário confirma projeto de construção de um novo cemitério vertical em Rio Branco

- Publicidade -

A Prefeitura de Rio Branco já tem um projeto de construção do novo cemitério municipal. A confirmação foi feita pelo Secretário Municipal de Cuidados com a Cidade, Joabe Lira, durante entrevista concedida nesta quarta-feira (02) ao AcreNews.

Joabe Lira foi questionado sobre a reclamação da população que enfrenta dificuldades para comprar lotes de terras nos quatro cemitérios públicos administrados pelo executivo municipal. De pronto, ele confirmou que não há mais terrenos disponíveis para novos proprietários.

“Nos cemitérios municipais não existe mais espaços para venda de lotes. O que existe são pessoas que já possuem terras e elas podem sepultar seus entes queridos, a exemplo do Cemitério São João Batista”, reconhece Lira.

Segundo o secretário, o prefeito Tião Bocalom (PP) estuda um projeto de construção do novo cemitério vertical para atender as demandas que possam existir. Na ocasião, Lira falou ainda que as pessoas carentes, podem ser beneficiadas com um convênio celebrado entre a Prefeitura e o único Cemitério Particular da cidade.

Quanto ao projeto do cemitério vertical, Joabe comentou que está na fase final de planejamento e a ideia é que o cemitério seja construído ainda no ano que vem, caso passe pela aprovação de Tião Bocalom. “Se for aprovado pelo prefeito, a gente quer começar a construir o cemitério no segundo semestre de 2023”, concluiu.

Assista a entrevista completa:

Por Wanglézio Braga / Foto: Wanglézio Braga / Acre News