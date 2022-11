Secretaria de Segurança Pública discute estratégias de redução de furtos de cobre

- Publicidade -

Visando estratégias de contenção de furtos de cobre, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) realizou, nesta terça-feira, 1º, uma reunião de alinhamento de ações para a redução do crime. A pauta foi conduzida pelo secretário de Segurança, Paulo Cézar Rocha dos Santos, juntamente com representantes das forças de segurança do Estado.

Na ocasião, foram apresentadas formas de reforçar a fiscalização e abordagens para localizar o epicentro do crime, que vem se mostrando em pontos específicos de Rio Branco.

O secretário Paulo Cézar destaca que são necessárias medidas de análise espacial para a identificação dos locais que registram o maior número de ocorrências do crime, “para que, assim, possamos romper a base de um crime que se manifesta de forma mundial, mas que tem sido crescente em nosso estado”, disse o secretário.

O delegado da Polícia Civil, Roberth Alencar, reforça que o principal foco de contenção do crime é a diminuição dos receptores de cobre. Desse modo, é necessário um mapeamento dos estabelecimentos que utilizam a matéria-prima, realizando um monitoramento e a comprovação da origem de todo material recebido.

Estavam presentes na reunião o comandante-geral da Polícia Militar/AC, coronel Luciano Fonseca; o delegado-geral da Polícia Civil/AC, José Henrique Maciel Ferreira; o diretor de inteligência da Secretaria de Segurança e Justiça, José Adsânio; a coronel da Polícia Militar, Jokebed Lima Malveira; o sargento da Polícia Militar, José Fernandes Junior Canizo; o delegado da Polícia Civil, Pedro Paulo Buzolin; e o coordenador do Fundo Estadual de Segurança Pública, coronel Felipe Antônio Russo.

Agência Acre