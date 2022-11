Sebrae no Acre lança campanha “Sua história merece ser contada”

- Publicidade -

A campanha “Sua história merece ser contada” tem o objetivo de divulgar as trajetórias das empresas do Acre que contaram com o apoio do Sebrae, dessa forma, inspirando empresários e estimulando o empreendedorismo local.

As histórias enviadas serão selecionadas, e a partir daí a equipe do Sebrae irá produzir um conteúdo promocional, que contará com vídeos comerciais, banners eletrônicos que serão divulgados nos canais de televisão, redes sociais oficiais da instituição e sites parceiros.

Os relatos narrados pelos empreendedores devem explorar os pontos fortes da empresa. O regulamento da campanha está disponível no portal sebrae.com.br/acre. O prazo para participar é até 02/12/2022.

O Sebrae

Com portifólio atualizado, o Sebrae no Acre se classificou em 2º lugar no ranking nacional de cobertura de atendimento às micro e pequenas empresas, em 2021. Ao longo dos 31 anos da instituição, várias empresas protagonizaram casos de sucesso.

Contar sua história com o Sebrae irá gerar maior visibilidade à empresa, até mesmo nacionalmente, como aconteceu com a Império do Coco, reconhecida pelo programa “Histórias de quem atende”. Além disso, esta é uma oportunidade de negócios, para outras empresas conhecerem os produtos em destaque na campanha.

