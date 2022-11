Saúde do Estado oferece capacitação em elaboração de projetos para ONGs

- Publicidade -

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realiza nesta semana uma oficina de capacitação para Organizações não Governamentais (ONGs) sobre elaboração de projetos. O evento está sendo realizado na sede da Sesacre, em Rio Branco.

A oficina tem como objetivo capacitar os técnicos de ONGs que desenvolvem trabalhos na área de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), vírus da imunodeficiência humana – Aids (HIV/Aids/HV), para a elaboração de projetos voltados à temática. A ação tem a participação dos técnicos do Núcleo Estadual de ISTs, do Planejamento, do Jurídico, e do setor de Ensino e Pesquisa da Sesacre.

Para o técnico do Ministério da Saúde, Manoel Alves Braga, especialista em planejamento e gestão de recursos públicos destinados às ISTs, o Estado tem avançado nos últimos dois anos na implantação de serviços de assistência e em serviços de testagens.

“É muito importante essa capacitação e a retomada da parceria com as ONGs. A partir de agora poderemos ter uma experiência com quatro projetos e a tendência é que possamos investir ainda mais”, ressaltou.

De acordo com Álvaro Mendes, representante do Fórum de Saúde, essa oficina traz um instrumento para que as instituições tenham facilidade para a elaboração dos projetos, e principalmente nos termos de parceria dos contratos.

“Não queremos ficar inadimplentes e, para isso, precisamos realizar essas reuniões técnicas, para que a elaboração e execução dos projetos sejam monitoradas pela gestão e possamos prestar conta com os indicadores de resultado dentro da comunidade”, explicitou Álvaro Mendes.

Fonte: Agência do Acre