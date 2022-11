Sasha e João Figueiredo falaram sobre se tornarem papais e confessaram: “Xuxa é doida para ser avó”

- Publicidade -

A famosa modelo e filha da apresentadora da Globo Xuxa, Sasha Meneghel voltou a ter o seu nome circulando nas redes sociais. Isso porque, a artista e o cantor gospel, João Figueiredo surpreenderam ao falarem sobre se tornarem papais. Bem sinceros, o casal disse que a eterna rainha dos baixinhos é louca para se tornar avó.

Os pombinhos estão juntos há alguns anos, com isso, a estrela e o marido estão sendo cada vez mais questionados a respeito de um herdeiro. Durante uma participação recente no Rock In Rio, o músico concedeu algumas entrevistas e falou sobre a possibilidade de se tornar papai em breve, destacando que Xuxa quer muito se virar vovó.

“Já era um sonho meu desde antes de conhecer a Sasha, ser pai. E dela também, de ser mãe, desde pequena. A gente quer muito adotar. Vamos ver como vai acontecer. Tanto a Xuxa como meus pais são doidos para serem avós”, comentou o cantor gospel. O músico completou falando sobre o desejo de construir uma família ao lado de sua companheira.

“Eu acho que, quando você encontra alguém que você ama, que te ama, vocês têm um objetivo de construir algo juntos, buscam os mesmos propósitos… Você encontra essa pessoa e tem a bênção e o apoio da sua família, e ela da dela, , acho que não tem por que, sabe? É só você unir forças para uma caminhada, para uma jornada”, declarou o genro da ex-apresentadora da Globo.

Embora tenha casado cedo, João Figueiredo deixou o alerta para os jovens e os aconselhou a esperar para se casar. “Eu acho que é uma decisão muito pessoal. Nada deve ser feito de forma impensada e emocional. Todas as nossas escolhas, principalmente um casamento, que é algo muito sério, o início de uma família, eu acho que têm que ser muito direcionadas”, afirmou.

“No meu caso, como cristão, eu sempre busquei muito a aprovação de Deus a respeito das coisas que eu faço. Eu procurei essa paz dentro de mim, em Deus, eu sinto isso, ela também”, finalizou o famoso artista, demonstrando sintonia com Sasha.