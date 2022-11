Sargentos da PM do Acre participam de Campeonato Master de Voleibol no Rio de Janeiro

- Publicidade -

Quatro integrantes da Polícia Militar do Acre (PMAC) embarcaram na manhã de segunda-feira, 14, com destino à cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro. Desta vez, a missão não tem a ver com a segurança pública, mas com o esporte. Além de policiais, o quarteto é também atleta e participará do Campeonato Brasileiro Master de Vôlei 2022, na categoria quadra indoor. É a primeira vez que uma equipe do Acre participa do evento nesta categoria.

Apaixonados pelo esporte, sempre que possível, os sargentos William Almeida, Eric Arruda, Djalma Firmiano e Wanker Carvalho participam de competições no Estado, e também já representaram o Acre em eventos esportivos nacionais, como por exemplo, a Copa Norte, o Campeonato Brasileiro Juvenil e os Jogos Universitários.

Segundo o sargento William, todos os integrantes da equipe já jogavam voleibol mesmo antes de ingressarem na PMAC e jamais deixaram de praticar, entre uma folga e outra do serviço. Agora, se aventuram na categoria master, para competidores a partir de 40 anos.

[Ascom/PMAC]