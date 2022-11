São Paulo não vai renovar com Rafinha para a próxima temporada

- Publicidade -

O lateral-direito Rafinha esta bem próximo de uma renovação com o São Paulo. O Clube entende que números do jogador são bons e a renovação deve ser confirmada por mais uma temporada.

O São Paulo deve anunciar nas próximas semanas a renovação de Rafinha. Restam apenas alguns detalhes. O lateral tem uma liderança que chama atenção internamente. Rafinha também conversa muito com os garotos, sendo visto como uma referência por eles.

Rafinha disse ao seu Staff que prefere ficar no São Paulo e aceita redução na sua parte. Provavelmente o novo acordo deve ser com vencimentos menores. Mas, outro defensor deve estar de malas prontas do time, por algumas divergências no seu planejamento.

A tendência, no momento, é que Miranda não renove com o São Paulo. O zagueiro quer jogar mais e ser importante para o clube. Na semana que vem, terá uma conversa entre diretoria e Miranda, onde o jogador deve dar uma resposta sobre sua permanência, de acordo com o jornalista André Hernan.

Bolavip Brasil