Santos joga mal e empata com o Avaí, que é rebaixado à Série B

Pela segunda vez no ano como mandante na Arena Barueri, o Santos novamente ficou no empate, dessa vez, em 1 a 1 com o Avaí na tarde deste sábado (5). Os gols foram marcados por Marcos Leonardo e Raniele, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro,

O resultado rebaixa matematicamente o Avaí, que fica com 29 pontos, ainda na vice-lanterna (19ª colocação). Santa Catarina estará sem representantes na elite do futebol nacional em 2023. O Santos – que sonha com vaga à Copa Libertadores – não consegue sair da 12ª posição, agora, com 47 pontos.

O início do confronto foi quente após pequeno atraso por problemas com o VAR. O Santos se lançou ao ataque e, já no primeiro minuto, o próprio VAR viu pênalti no artilheiro Marcos Leonardo e alertou o árbitro de campo, que conferiu no monitor e assinalou. O próprio camisa 9 marcou: 1 a 0.

O Alvinegro Praiano ainda perdeu Felipe Jonatan que, com dores, foi substituído por Lucas Pires aos 20 minutos da etapa inicial.

Com o meia Bruno Oliveira tendo chance como titular após dois meses, o time do litoral paulista pouco criou após o gol. E o Avaí ainda assustou em duas jogadas mais agudas – a principal com cabeceio de Marcinho, que João Paulo defendeu à queima-roupa.

Etapa complementar

Começou ao contrário da primeira: com o Avaí pressionando. Deu certo: aos 5 minutos, Raniele empatou a partida após vacilo de Madson. No chute, a bola ainda desviou em Luiz Felipe.

Sem criatividade, o Santos ainda viu os catarinenses tentarem a virada. João Paulo voltou a ser muito exigido. O técnico Orlando Ribeiro mexeu e colocou em campo Luan, um dos mais questionados do elenco alvinegro. Ângelo seguia sumido.

O Avaí também mexeu – e voltou a exigir defesa de João Paulo, dessa vez, em chute de Natanael. O Santos buscou a pressão total nos minutos finais, a partida foi até 51 minutos, mas ficou nisso. 1 a 1.

Agenda

O Peixe visita o Botafogo na penúltima rodada do campeonato: quinta (10), às 20h, no Engenhão. Já sem nada a almejar, o Avaí recebe o Ceará um dia antes: quarta (9), às 19h, na Ressacada.

FICHA TÉCNICA

Santos 1 x 1 Avaí

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Data e hora: sábado (5), às 16h30

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (FIFA/GO) e Jean Márcio dos Santos (RN)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (VAR FIFA/RN)

Gols: Marcos Leonardo (Santos), aos 02’/1ºT; Raniele (Avaí), aos 05’/2ºT

Cartões amarelos: Rodrigo Fernández (Santos), aos 06’/2ºT; Luiz Felipe (Santos), aos 21’/2ºT; Zanocelo (Santos, banco), aos 48’/2’T

SANTOS: João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan (Lucas Pires); Rodrigo Fernández (Sandry), Camacho (Rwan Seco) e Bruno Oliveira (Luan); Ângelo, Lucas Braga (Lucas Barbosa) e Marcos Leonardo. Técnico: Orlando Ribeiro

AVAÍ: Vladimir; Thales Oleques, Wellington, Felipe Silva e Natanael; Lucas Ventura, Bruno Silva (Eduardo), Raniele (Jean) e Vitinho; Pablo Diego (Gaspar) e Marcinho. Técnico: Fabrício Bento (interino).

