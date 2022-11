Santos anuncia Odair Hellmann como novo técnico

- Publicidade -

O Santos tem novo técnico. O nome é Odair Hellmann. Falcão, novo coordenador de futebol do clube, foi quem sugeriu o nome do comandante

Hellmann deve chegar em São Paulo até o fim da semana. Ele ainda está em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e, inclusive, acompanhou o amistoso da Argentina com a seleção local.

Odair começou a carreira no Internacional em 2018. Em 2020, assumiu o Fluminense e fez bom trabalho antes de se transferir para o Al-Wasl, dos Emirados Árabes.

Em junho deste ano, o técnico rescindiu com os árabes e, desde lá, estava sem clube. O contrato do técnico vai até o fim de 2023 com o Santos.

