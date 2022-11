Santa Cruz abre processo de filiação na Federação de Futebol

- Publicidade -

O Santa Cruz Acre Esporte Clube abriu o processo de filiação na Federação de Futebol do Estado do Acre. O clube é do empresário Adem Araújo e na temporada 2023 deve disputar somente as competições nas categorias Sub 11, 13, 15 e 17.

O projeto na base vem sendo desenvolvido no Andirá nas últimas temporadas e os estaduais Sub 11 e 13 irão fechar a atual parceria com Morcego.

Centro de treinamento

O centro de treinamento do Santa Cruz está sendo construído em uma área próxima ao aeroporto de Rio Branco. A meta é iniciar a próxima temporada usando toda a estrutura.

Santa Cruz é uma homenagem

A escolha pelo nome Santa Cruz tem uma explicação sentimental. Santa Cruz é o nome do seringal onde o empresário nasceu e por isso a homenagem. No escudo do novo time acreano tem uma seringueira e uma capivara representando a floresta amazônica.

Por phdesporteclube