SAMU é acionado para atender mulher em trabalho de parto no banheiro de residência

Uma equipe de plantão do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Rio Branco prestou socorro a uma mãe que teve o bebê no banheiro da sua residência, na noite deste sábado, 19, na rua Hélio Melo, bairro Bahia, na região da Baixada da Sobral.

Após acionamento, por volta das 21:00h, a equipe chegou ao local, e encontraram a mulher de 42 anos, caída ao solo, sem forças para levantar e o bebê já estava nos braços de seus familiares. O procedimento contou com auxílio dos socorristas Júnior e Emerson, da viatura de suporte básico (07).

Segundo informações, a mãe Rocilda Lima da Silva, mãe do recém nascido, entrou no banheiro quando a bolsa rompeu, sem ter como se locomover, ela deitou no chão e o bebê nasceu com ajuda de familiares.

Após o parto, os paramédicos deram continuidade aos procedimentos do atendimento, encaminhando mãe e bebê para a Maternidade Bárbara Heliodora, onde receberam atendimento médico e passam bem.