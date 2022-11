“Salário de R$ 300 mil”; Abel aprova e Palmeiras fica a um passo de assinar com campeão da Libertadores

- Publicidade -

O Palmeiras segue planejando a próxima temporada e muitos nomes são especulados para reforçar o elenco de Abel Ferreira em 2023. O Alviverde prega cautela, não quer contratar apenas para dizer que está se movimentando no mercado. A ideia é trazer jogadores diferentes, que qualifiquem o grupo e não apenas preencham um espaço.

Abel está feliz com o projeto palmeirense, dá alguns pitacos em reuniões com Anderson Barros e confia plenamente no dirigente. Aliás, o diretor executivo de futebol é respaldado por todos dentro do Clube, mesmo com críticas de parte da torcida em torno do seu trabalho. Ele até recebeu sondagens para sair, mas rechaçou qualquer possibilidade por entender que o melhor para sua carreira é continuar no Allianz Parque.

Nos últimos dias, surgiram informações dando conta de que o Vasco está buscando repatriar o zagueiro Luan, que perdeu a titularidade no Palmeiras, mas ainda assim é considerado um jogador importante para o técnico português. O Cruz-Maltino, através da 777, gostaria de comprá-lo e está disposto a investir em sua contratação.

Nesta sexta-feira (18), o portal Nosso Palestra, trouxe uma informação que praticamente selou o destino de Luan. Ele está renovando com o Palmeiras e, assim, afasta qualquer possibilidade de ir para outro clube brasileiro. O negócio está em fase final até assinatura contratual. A reportagem do Bolavip Brasil apurou que o novo vínculo do jogador deve ser por mais dois anos.

Luan recebe cerca de R$ 300 mil por mês e esses vencimentos mensais devem ser mantidos, com possivelmente algum aumento em bonificações por títulos e desempenho. Assim, o jogador seguirá construindo ainda mais história com a camisa palestrina.

Fonte: Bolavip Brasil