SAIU o gabarito EXTRAOFICIAL do 1º dia de provas do Enem 2022: confira!

O primeiro dia de provas do Enem aconteceu neste domingo (13) em todo o país, para as modalidades impresa e digital do exame. Os estudantes que fizeram a prova e saíram com o caderno de questões aguardam com ansiedade pela divulgação do gabarito das provas do Enem.

Enquanto o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) não divulga essa informação, diversas plataforma e professores de cada matéria já estão corrigindo e divulgando o gabarito extraoficial das provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias.

Após o término das provas serão realizadas lives com a correção ao vivo das questões, os candidatos interessados podem acompanhar para ter uma previsão da quantidade de acertos que tiveram. Neste primeiro dia também foi aplicada a redação.

Gabarito das provas do Enem 2022

A Plataforma AZ de Aprendizagem vai realizar uma live ao final do primeiro dia de provas para divulgar o gabarito do Enem 2022, a transmissão ao vivo terá início às 18h45, no canal do jornal O Globo no YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=8Dl6F56rlos).

Os comentários sobre as questões de Linguagens, Ciências Humanas e Redação podem ser acompanhados também nas redes sociais da Plataforma AZ. Como o Enem aplica as provas utilizando modelos diferentes do caderno de questão, a correção deve ser acompanhada pelos estudantes seguindo a cor da prova.

O gabarito oficial do Enem é divulgado pelo Inep em até três dias após o último domingo de provas, dessa forma os estudantes terão que esperar até o dia 23 de novembro para consultar a informação de forma oficial. Apesar da divulgação do resultado ocorrer ainda este mês, o mesmo não acontece com a nota.

As notas são divulgadas na página de cada participantes, de forma individual, em janeiro de 2023. Para calcular a nota o Inep utiliza o método de cálculo da Teoria de Resposta ao Item (TRI) que se baseia no nível de dificuldade das questões, valorizando o nível de conhecimento do estudante.

A nota do Enem é a principal porta de entrada em Universidades e faculdades do Brasil, além de ser utilizada em programas como o Prouni e o Fies.

Respostas de acordo com a cor das provas

As respostas devem ser baseadas na cor de cada prova, que podem ser rosa, azul, amarela e branca. As cores alteram a ordem das questões de cada caderno, é feito assim para tentar evitar que ocorram “filas” e “colas” dos candidatos que estão sentados próximos um dos outros.

Vale lembrar que na prova de linguagens o candidato pode escolher entre inglês ou espanhol, por isso o aluno deve prestar atenção nesse detalhe ao acompanhar o gabarito, tendo em vista que essas alternativas possuem o mesmo número, de 1 a 5.

O gabarito da versão impressa é o mesmo das provas que realizadas de são realizadas no formato digital, elas têm as mesmas questões, a diferença é o fato de que as perguntas e o cartão resposta são apresentados e preenchidos em um computador.