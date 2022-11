Saiba se o Auxílio Brasil pode ser pago a aposentados

- Publicidade -

O Auxílio Brasil completa um ano neste mês de novembro. Atualmente, cerca de 20,65 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social recebem o benefício. Porém, outros grupos ainda têm dúvidas sobre a elegibilidade ao programa.

Para ter direito ao Auxílio Brasil, é preciso estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), além de se enquadrar nas linhas de pobreza e extrema pobreza. Na circunstância dos cidadãos que já fazem parte da folha de pagamento, existe a possibilidade de começar a trabalhar com carteira assinada e se manter elegível por dois anos.

Durante os últimos 12 meses, os aposentados têm se questionado sobre a possibilidade de serem incluídos no Auxílio Brasil e receberem a parcela de R$ 600 garantida até o final do ano. No entanto, a notícia não é nada boa para este público, pois não é permitido por lei, acumular o benefício do INSS com outros recursos.

Na hipótese de algum aposentado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que esteja recebendo o Auxílio Brasil, é importante saber que ele poderá sofrer algumas penalidades. O acúmulo de benefícios pode gerar a suspensão de ambos os pagamentos.

Quem pode receber o Auxílio Brasil?

Podem receber o Auxílio Brasil, as famílias brasileiras vulneráveis que se enquadram nas linhas de pobreza extrema e pobreza, comprovando uma renda familiar mensal per capita entre R$ 105 a R$ 210.

Existem três possibilidades para recebimento do Auxílio Brasil:

Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente;

Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva;

Se não está no CadÚnico, é preciso buscar um Cras para registro, sem garantia de receber.

É extremamente importante lembrar que a família deve ser composta por algum desses componentes:

Crianças;

Gestantes;

Mães que ainda estão em processo de amamentação;

Adolescentes;

Jovens entre 0 a 21 anos incompletos.

Exceção da regra

Os aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS podem ser incluídos na folha de pagamento da transferência de renda. Receber o benefício previdenciário não é impedimento para para ser contemplado pelo programa de transferência de renda do Governo Federal.

Neste caso, há beneficiários do INSS que têm como única fonte de renda mensal a aposentadoria. Por isso, o grupo familiar pode estar em vulnerabilidade social e, com isso, ter direito ao benefício. A única exigência é a de que esses cidadãos atendam às regras do programa.

