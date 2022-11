Saiba quem é o jogador do Santos que Verdão negocia contratação 

- Publicidade -

A presidente Leila Pereira já confirmou que vai buscar reforços pontuais para o Palmeiras em 2023. Anderson Barros, diretor executivo de futebol, tem aval da mandatária para buscar as melhores opções no mercado. Medalhões não fazem parte do perfil que Abel Ferreira gostaria e estão descartados. A ideia é trazer atletas que integrem o grupo sem a pressão do treinador colocá-lo de titular.

Alguns nomes já estão sendo avaliados internamente e alguns já existiram até contatos iniciais. A ideia é ter caras novas já na pré-temporada do ano que vem. O grupo do Palmeiras deve ter poucas saídas, mas não há nenhum atleta inegociável. Se as propostas chegarem, os dirigentes vão analisar com calma para bater o martelo. Danilo está cotado para jogar no Arsenal a partir de janeiro e será preciso contratar um substituto.

É nesse contexto que Zanocelo, do Santos, está na mira santista. O meio-campista perdeu muito espaço na Vila Belmiro desde a saída de Lisca e com o interino Orlando Ribeiro assumindo o comando de forma pontual. Sua permanência era considerada certa até então, mas agora a situação mudou e já há clubes interessados em sua contratação, incluindo o Verdão, segundo apuração da nossa reportagem.

Nesta terça-feira (8), o portal UOL Esporte trouxe uma notícia de bastidores bem relevante sobre o “sumiço” de Zanocelo. O meio-campista perdeu muita moral nas últimas partidas e parece não empolgar Orlando Ribeiro. Ainda segundo a reportagem, já existem questionamentos de pessoas que trabalham no Clube sobre isso, tendo em vista que é um jogador elogiado e aprovado pelo presidente Rueda.

O Palmeiras gosta do perfil do jogador de 21 anos e tem condições de comprá-lo. A Ferroviária-SP está pedindo R$ 10 milhões para liberá-lo de forma definitiva. O salário atual de Zanocelo no Santos gira em torno de R$ 45 mil.

Foto: Bolavip Brasil