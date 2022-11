Saiba quem é o filho de brasileiros eleito deputado nos EUA

- Publicidade -

Filho de pais brasileiros, George Santos, de 34 anos, foi eleito esta semana o primeiro parlamentar abertamente gay do Partido Republicano dos Estados Unidos (EUA). O deputado pelo estado de Nova York é aliado de Donald Trump.

Santos conquistou 142.472 votos, e garantiu a cadeira com 54,1% da preferência do eleitorado local. Ele venceu o democrata Robert Zimmerman, no 3º Distrito do Congresso de Nova York, em uma disputa considerada histórica. Pela primeira vez, dois candidatos abertamente homossexuais concorreram à mesma vaga.

We did it! #NY03 has spoken! I promised one thing throughout this entire campaign: to be your champion in DC. Thank you for this opportunity to be your voice! pic.twitter.com/xqdQaKGfIm

— George Santos (@Santos4Congress) November 9, 2022