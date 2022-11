Saiba quais são os signos que o vão ‘apunhalar pelas costas’

- Publicidade -

Algumas pessoas não merecem mesmo a confiança de ninguém. Por isso, é muito importante conseguir identificar as pessoas que, um dia, nos podem trair, sem remorsos. Para o ajudar, a revista Bustle falou com Stina Garbis, uma astróloga, e criou uma lista, muito útil, com os signos que o vão ‘apunhalar pelas costas’.

Áries (21 de março a 20 de abril)

São muito ambiciosos, competitivos e esforçam-se muito para serem os melhores. Por isso, quando se sentem minimamente ameaçados, não têm problema nenhum em trair alguém, mesmo que sejam próximos.

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

Conseguem ser uns “diabinhos que adoram drama”, diz a astróloga. Além disto, são muito adaptáveis e têm a capacidade de falar com qualquer pessoa, algo que usam muito, mas como todos já sabem, tendem a ter ‘duas caras’, ou seja, nem sempre são de confiança.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

São vingativos e ótimos a trair alguém. É que, normalmente, as pessoas deste signo só atacam quando são provocados, por isso, é preciso ter muito (mesmo muito) cuidado.

POR NOTÍCIAS AO MINUTO BRASIL