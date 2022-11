Saiba a numeração oficial da camisa do acreano Weverton durante a “Copa do Catar”

- Publicidade -

Após convocação dos nomes para a defesa da Seleção Brasileira na “Copa do Mundo no Catar”, a próxima atividade da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é escolher e divulgar a numeração dos uniformes que os 26 atletas vão usar durante os jogos.

Dos goleiros, ficou definido que a do acreano Weverton será a número 12. Alisson vestirá a número 1 enquanto que Éderson a 23. Do 2 ao 11, continuam aqueles que devem ser escolhidos para iniciarem o duelo com a Sérvia, na estreia do Brasil na Copa no dia 24, às 16h: Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro e Fred; Raphinha, Neymar e Lucas Paquetá; Richarlison.

Passada a divulgação das camisas, a Seleção Brasileira se prepara para iniciar os trabalhos visando a Copa do Mundo de 2022. O grupo se reúne em 14 de novembro, em Turim (Itália) onde os primeiros cinco dias de treino serão realizados nas dependências da Juventus.

Veja as numerações:

1- Alisson

2- Danilo

3- T. Silva

4- Marquinhos

5- Casemiro

6- Alex Sandro

7 – Paquetá

8 – Fred

9 – Richarlison

10 – Neymar

11 – Raphinha

12 – Weverton

13 – Dani Alves

14 – Militão

15 – Fabinho

16 – Alex Telles

17 – Bruno Guimarães

18 – Antony

19 – Gabriel Jesus

20 – Vini Jr.

21 – Rodrygo

22 – Bremer

23 – Ederson

24 – Martinelli

25 – Pedro

26 – Everton Ribeiro

Por Wanglézio Braga/Acre News