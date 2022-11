Rússia: Documentos vazados revelam que Putin enfrenta dois cânceres e doença de Parkinson

- Publicidade -

Vladimir Putin estaria com Parkinson, e com câncer de pâncreas e próstata, de acordo com documentos de inteligência vazados nesta terça-feira (01).

Segundo e-mails divulgados pela imprensa internacional, a saúde do líder russo, de 70 anos, estaria se deteriorando vertiginosamente.

“Posso confirmar que ele foi diagnosticado com Parkinson em estágio inicial, mas a doença está progredindo rapidamente. Esta informação será negada e ocultada de todas as formas possíveis. Putin é regularmente medicado com os tipos mais variados de esteróides pesados ​​e injeções inovadoras de analgésicos para impedir a propagação do câncer de pâncreas com o qual ele foi diagnosticado recentemente. Não somente causa muita dor, Putin apresenta inchaço no rosto e outros efeitos colaterais – incluindo lapsos de memória”, dizia um trecho do documento vazado.

“Em seu círculo próximo, há rumores de que, além do câncer de pâncreas, que está se espalhando gradualmente, Putin também tem câncer de próstata”, dizia outro parágrafo do email divulgado pelo jornal ‘The Sun’.

Especulações quanto ao estado de saúde de Putin circulam na web desde o início da invasão russa à Ucrânia, em fevereiro deste ano.

