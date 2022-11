Rumo ao Catar: goleiro Weverton é primeiro acreano convocado para Copa do Mundo

- Publicidade -

O goleiro Weverton, do Palmeiras, é o primeiro acreano convocado para disputar a Copa do Mundo. A lista com os 26 nomes que vão representar o Brasil no Catar foi divulgada pelo técnico Tite, nesta segunda-feira (7), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro (RJ).

Figurinha carimbada em praticamente todas convocações nesse ciclo da Copa do Mundo, o goleiro Weverton conquistou o bicampeonato brasileiro com Palmeiras nesta temporada. As atuações seguras, incluindo nos jogos com a seleção, renderam ao acreano a confiança de Tite.

Weverton defende o Palmeiras desde 2018 e não demorou muito para conseguir colocar o nome dele na história do Alviverde. Em cinco temporadas, o goleiro foi bicampeão da Libertadores (2020 e 2021), campeão da Recopa Sul-Americana (2022), campeão da Copa do Brasil (2020), bicampeão Paulista (2020 e 2022), além de assegurar os títulos do Brasileirão (2018 e 2022).

Antes de chegar no Palmeiras, o goleiro foi destaque na conquista do ouro olímpico inédito com a seleção brasileira em 2018, com direito a defesa de pênalti na decisão contra a Alemanha. Pelo Athletico, Weverton foi campeão paranaense em 2016.

Natural de Rio Branco (AC), Weverton tem dois títulos do Campeonato Brasileiro da Série B, sendo um pelo Corinthians (2008) e outro pela Portuguesa (2011), respectivamente, além das várias conquistas individuais.

O goleiro começou a carreira na base do Juventus-AC e também tem passagem pelo Remo, Oeste-SP, Botafogo-SP e América-RN.

Fonte: Ge Futebol