Roubo: Travesti é presa acusada de assaltar com arma de brinquedo

Acusada do crime de roubo, uma travesti de 19 anos foi presa no final da noite de quinta-feira (17) na Rua da Beira, próximo da Rua Pau Ferro, bairro Jardim Eldorado, na zona Sul de Porto Velho (RO).

Policiais militares informaram em ocorrência que a acusada na companhia de outra travesti usando uma arma similar a verdadeira roubaram a bicicleta Lotus de um rapaz de 21 anos que tinha acabado de sair do trabalho e se dirigia para casa.

A dupla fugiu, mas uma das travestis foi vista nas proximidades e abordada pela Polícia Militar. A arma de brinquedo usada no assalto foi apreendida com a travesti que confessou participação no crime.

A outra envolvida no roubo e a bicicleta não foram encontradas pela polícia.

