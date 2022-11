‘ROBSINHO’: Assaltante de alta periculosidade morre após trocar tiros com policiais

- Publicidade -

O criminoso de alta periculosidade identificado como sendo Robson Vidal de Almeida, 27, morreu na tarde desta terça-feira (08) após trocar tiros com equipes da Polícia Militar na região do bairro Cidade Alta, no quilômetro 09 da BR-319, após a ponte do rio Madeira, em Porto Velho (RO).

Equipes da PM do 9°, 1° e 5° Batalhão da Força Tática foram ao local após informações de que o criminoso estava escondido no local. Os policiais montaram um cerco e o acusado armado com uma pistola trocou tiros com os policiais.

Durante o tiroteio, o bandido acabou sendo baleado. Os policiais socorreram “Robsinho” às pressas para o hospital João Paulo II, mas ele não resistiu.

O criminoso era considerado de alta periculosidade, envolvido em vários roubos na cidade de Porto Velho, no Amazonas e até em Minas Gerais de onde fugiu de um presídio no ano passado. Ele chegou a ficar conhecido também como o ‘Rei das Fugas”, pois escapou várias vezes do complexo penitenciário.

Ainda segundo a polícia, Robson Vidal seria o chefe de uma quadrilha conhecida como “Piratas do Madeira”, que vinha fazendo vários assaltos em embarcações no rio Madeira

Rondônia ao Vivo