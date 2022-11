Roberto Jefferson é multado por homofobia contra ministros do STF

- Publicidade -

Preso por atirar contra policiais federais, o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) foi condenado pela Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo por declarações homofóbicas proferidas em 2020. O político terá que pagar uma multa de R$ 31.970.

A decisão é do secretário da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Fernando José da Costa. Ele entendeu que Jefferson agiu com discriminação em razão da orientação sexual, prevista no inciso I, do artigo 2º, da Lei n.º 10.948/2001.