Roberto Duarte investe na educação com emenda para concurso de redação

Com emenda do deputado estadual Roberto Duarte (Republicanos) em parceria com o Governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), foi lançado nesta segunda-feira, 7, na Filmoteca da Biblioteca Pública, o 1º Concurso Estudantil de Redação e Poesia 2022, com o tema “Diversidade Cultural”.

O concurso premiará professores e estudantes da rede pública estadual, cursando o ensino fundamental II e ensino médio. Ao todo, serão 50 alunos premiados com tablets, sendo 25 na categoria de Poesia e 25 em Redação. Além desses, 10 professores também serão agraciados, sendo premiados os docentes que obtiverem mais alunos ganhadores.

O chefe do Departamento de Políticas Culturais da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour, Jackson Viana, relembrou que a ideia do concurso surgiu em um encontro com o deputado Roberto Duarte em uma premiação na escola Wilson Barbosa, quando o parlamentar realizava concursos, com recurso próprio, para incentivar a leitura e escrita dos alunos. Na ocasião, começou uma aliança de parceria para ampliar o concurso para mais escolas.

“A emenda do deputado Roberto Duarte foi de fundamental importância porque estamos utilizando o recurso para a aquisição dos prêmios que serão destinados aos estudantes, como premiação. Precisamos reconhecer as iniciativas dos nossos parlamentares em favor da cultura, em favor da literatura. São poucos os parlamentares que destinam suas emendas para o setor cultural e essa atitude é extremamente louvável e motivo da nossa gratidão e reconhecimento.”, disse Jackson Viana.

Fora do estado, Roberto Duarte foi representado pelo seu assessor, Emilson Brasil Júnior, que deixou a mensagem do deputado. “Começamos esse projeto de concurso de redação em algumas escolas da capital, era feito com recurso próprio, o projeto cresceu e assim, também levamos para Brasiléia e Cruzeiro do Sul. Agora conseguimos ampliar e contemplar mais escolas com a emenda parlamentar. Em Brasília iremos beneficiar ainda mais projetos como esses, pois temos que incentivar e investir na educação das crianças e jovens acreanos.”, disse Emilson Brasil Júnior.

Poderão participar exclusivamente alunos residentes e domiciliados no Estado do Acre, matriculados no Ensino Fundamental II e Ensino Médio na rede pública estadual, inclusive, de zona rural. As inscrições deverão ser realizadas por professores das áreas de Linguagens (Portugues, Espanhol, Inglês e etc…). O Concurso selecionará produções dos gêneros redação e poesia. Cada professor (a), poderá inscrever até 5 (cinco) alunos em cada categoria (poesia e redação), com textos de autoria própria dos alunos.