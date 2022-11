Revolução e Carlos Barbosa decidem neste sábado, no AD, o título da 5ª Copa TV Gazeta de Futsal

- Publicidade -

Os invictos Revolução de Brasiléia e Carlos Barbosa/Xapuri fazem neste sábado (11h), no ginásio Álvaro Dantas, a finalíssima da 5ª Copa TV Gazeta de Futsal. Os dois times carimbaram vaga na grande final, após eliminarem, na disputa de semifinais, as equipes do Amigos do Doca e Bonecão Agropecuária/Capixaba, respectivamente.

Conforme o regulamento da competição, o duelo pela taça de campeão será cronometrado. Um empate no tempo normal de partida leva a decisão do título para as cobranças de pênaltis.

A equipe do Brasileia/Revolução carimbou vaga na decisão ao superar nas semifinais a equipe dos Amigos do Doca por 7 a 1. O time da fronteira chega à decisão com uma campanha espetacular e conta com o artilheiro da competição, o pivô Rodriguinho, 10 gols marcados.

Por outro lado, a equipe do Carlos Barbosa/Xapuri garantiu vaga na decisão ao superar o Bonecão Agropecuária/Capixaba e Carlos. Os dois times fizeram um jogo muito igual e, no tempo normal de partida, não passaram de um empate por 3 a 3. Com isso, a decisão da vaga foi para as cobranças de pênaltis. Com a pontaria afiada, o time do Carlos Barbosa/Xapuri venceu por 5 a 4.

Os números da competição

Nesta sua quinta edição, a Copa TV Gazeta de Futsal já proporcionou 35 jogos. No requisito gols marcados, a média de gols alcançou 4,91 por jogo (172 gols).

Na briga pela artilharia da competição, o ala Rodriguinho (Revolução Brasileia) lidera com 10 gols marcados. O artilheiro terá como premiação um vale compra e uma bonificação em dinheiro no valor de R$ 250,00.

