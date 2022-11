Revolução e Carlos Barbosa decidem Copa TV Gazeta

- Publicidade -

Revolução, de Brasileia, e Carlos Barbosa, de Xapuri, decidem no sábado, 5, às 11 horas, no ginásio Álvaro Dantas, o título da Copa TV Gazeta de Futsal. As duas equipes entram em quadra sem vantagem e se o confronto terminar empatado, o campeão vai ser definido nas cobranças de penalidades.

Premiação definida

A equipe campeã da Copa vai receber 5 mil de premiação e o vice receberá 3 mil.

“Fechamos os detalhes da premiação no congresso técnico e vamos honrar”, disse o coordenador Auzemir Martins.

Arbitragem definida

Josimar Almeida e Francimar Moura serão os árbitros da final da Copa TV Gazeta.

Transmissão ao vivo

A direção da TV Gazeta prepara uma grande cobertura da final. Revolução e Carlos Barbosa terá transmissão ao vivo.

PHDEsporte