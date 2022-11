Reunião alinha doação de terrenos para construção de programas habitacionais e captação de água na capital

- Publicidade -

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado do secretário municipal Casa Civil (SMCC), Valtim José, recebeu na tarde desta quarta-feira (16), o secretário-adjunto da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), Martin Cavalcanti, juntamente com o superintende da Secretaria do Patrimônio da União do Acre (SPU-AC), Sângelo Rossano.

O objetivo da reunião foi articular o andamento da regularização fundiária de três terrenos da capital. Dois deles serão destinados para os programas habitacionais “Minha Dignidade” e “1.001 Dignidades” e o terceiro para possível captação de água, visando o abastecimento do Segundo Distrito de Rio Branco.

O secretário-adjunto da SPU, Martin Cavalcanti, reforçou a importância da regularização desses terrenos, que terão a finalidade de beneficiar a população.

“O objetivo do encontro é sempre ajudar o país a crescer e se desenvolver, seguindo o lema de mais Brasil e menos Brasília, e ajudar a entregar serviço para a população”, disse.

Além da finalidade habitacional, o superintendente da SPU-AC, Sângelo Rossano, explicou que, caso a prefeitura consiga captar água dos lençóis freáticos em um dos terrenos, a população será beneficiada.

“Segundo informações repassadas pelo prefeito, o município já está em busca de uma empresa para fazer a análise desse

imóvel, para saber se realmente existe a possibilidade de fazer a captação de água para a sociedade.

O secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), Cid Ferreira, enfatizou que as tratativas já estão avançadas e que até o final deste ano um dos terrenos já estará em posse da prefeitura.

“São três áreas que a prefeitura solicitou, que tem interesse e projetos para elas, a Secretaria de Patrimônio confirmou e estamos no aguardo, ainda para esse ano, da doação”, disse.

O prefeito Tião Bocalom agradeceu pelo apoio da União e enfatizou que a gestão segue trabalhando incansavelmente em prol da população.

“Desde o ano passado estamos discutindo a transferência dessas áreas da União para o município. Fiquei feliz em receber o secretário, que veio trazer boas novas. Ele disse que uma das áreas já está com o processo bem adiantado, onde conseguimos colocar no nome da prefeitura ainda esse ano, e outras duas que também pretendemos trazer para a prefeitura”, esclareceu.

[Dircom]