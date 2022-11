Relatora adia julgamento do Sport por confusão em jogo contra o Vasco

- Publicidade -

A decisão do adiamento foi tomada pela auditora Relatora Adriene Hassen, da 4ª comissão Disciplinar do STJD, após a mesma acatar o pedido de um procurador.

– Retiro o presente processo da pauta do dia 03 de novembro de 2022, adiando o seu julgamento para a imediata próxima sessão a ser realizada por esta 4″ Comissão Disciplinar, com comparecimento desta relatora- diz o texto publicado.

A informação do adiamento foi publicada inicialmente no portal “Atenção Vascaínos”.

Nesta quarta-feira 2, o procurador Ronaldo Piacente, pediu o adiamento do julgamento alegando a necessidade de inclusão de novos fatos ao processo. Entre esses novos fatos que serão incluídos, está a denuncia de Agressão contra o goleiro reserva do clube carioca. O atleta poderá ficar até seis jogos sem entrar nos gramados para cumprir punição.

Essas denúncias foram acatadas pela auditora Relatora do processo, o Vasco. agora passou a ser um dos mais interessados no resultado do julgamento, os dirigentes do clube carioca estão perplexos com a situação.