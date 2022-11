Rei Charles se sente “frustrado” com série ‘The Crown’, diz especialista

- Publicidade -

Anova temporada da série da Netflix ‘The Crown’ virou, uma vez mais, todas as atenções para a família real britânica.

A 5.ª parte do drama, que anda à volta do divórcio do rei Charles III e da princesa Diana, não passou despercebida ao monarca, pelo contrário.

Quem o garantiu foi a especialista em realeza Katie Nicholl em declarações ao Entertainment Tonight.

“Certamente ‘The Crown’, juntamente com o lançamento iminente da biografia do príncipe Harry, têm sido obstáculos no início do seu reinado”, afirmou Katie. “Mas não é nada que não consiga ultrapassar”, disse.

“No caso de ‘The Crown’ acho que a preocupação, provavelmente do rei, é que a geração mais nova, a geração Netflix, possa acreditar na série sem ser capaz de distinguir os fatos da ficção e, talvez, basear a sua opinião sobre Charles no seu passado e de como foi representado em ‘The Crown'”, explica.

“Sei de fontes próximas do rei que um dos seus medos é que o início do seu reinado seja abafado pelo espectro do seu passado”, confidencia.

Katie acredita que Charles III preferia que o seu passado não fosse constantemente recordado. “Tenho a certeza que ele já está habituado e preparado para não lhe dar grande atenção, ainda assim, acho que se sente à mesma frustrado”, completa.

