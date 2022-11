Refugiado iraniano que inspirou o filme ‘O Terminal’ morre no aeroporto de Paris

Mehran Karimi Nasseri morreu de morte natural, pouco antes do meio-dia deste sábado no terminal 2F, disse a fonte à AFP. Depois de ter gasto grande parte do dinheiro arrecadado com o filme, ele voltou por algumas semanas ao aeroporto, acrescentou a mesma fonte. Vários milhares de euros foram encontrados com ele.

Nascido em 1945 em Masjed Soleiman, na província iraniana do Cuzestão, Mehran Karimi Nasseri, conhecido como “Sir Alfred”, fixou residência em Roissy, ao norte de Paris, em novembro de 1988, após uma longa viagem – à procura de sua mãe – que o havia levado para Londres, Berlim e mesmo Amsterdã. A cada vez, ele foi expulso pelas autoridades, por não poder apresentar documentos.

Familiarizado com o aeroporto Roissy-Charles de Gaulle

Em 1999, o homem obteve o status de refugiado na França e uma autorização de residência. Em Roissy, ele conheceu o pessoal do aeroporto e se tornou uma figura emblemática, tendo sido objeto de inúmeras reportagens de veículos de rádio e televisão franceses e estrangeiros, antes da consagração cinematográfica.

Em 2004, o astro americano Tom Hanks interpretou um personagem inspirado em Nasseri no filme “O Terminal”, dirigido por Steven Spielberg. Depois do filme, ele teria morado em um albergue em Paris.

O roteiro do longa-metragem foi escrito por Sacha Gervasi e Jeff Nathanson. O filme conta a história de um homem preso num terminal de aeroporto por ter sua entrada nos Estados Unidos negada e por não poder retornar ao seu país de origem, a fictícia Krakozhia, devido a uma revolução.