Reeducandos lêm mais de 500 livros em projeto de leitura no presídio de Cruzeiro do Sul

“A liberdade passa pela leitura”. É com esse que slogan que a Universidade Federal do Acre (Ufac) em parceria com o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) realiza, há mais de um ano, o Programa Presídios Leitores. A iniciativa contempla os reeducandos em regime fechado do Complexo Penitenciário do Vale do Juruá, em Cruzeiro do Sul, e tem como objetivo a remição penal por meio da leitura, e o avanço na política de formação de leitores nos ambientes prisionais.

“O programa surgiu da escuta. Fomos ouvir as dificuldades das equipes do Iapen com respeito à implementação da política de remição de pena pela leitura. A partir desse movimento de escuta foram surgindo ideias pra sanar as dificuldades. A partir dessas ideias foram delineadas metas e essas metas se transformaram em projetos que são submetidos a editais de fomento”, observa a pesquisadora Doutora Maria José Morais, que é coordenadora do Programa Presídios Leitores.

Atualmente, o programa contempla os seguintes projetos: Mulheres e Homens na Prisão; Ler Sem Saber Ler; Campanha de Doação de Livros; Banco de Avaliadores; Formação de Mediadores de Leitura; Casa de Ser Livre e o Núcleo de Editais. A iniciativa apresenta resultados significativos, com mais de 500 livros lidos, além da ampliação das bibliotecas do Complexo Penitenciário do Vale do Juruá em mais de 700 livros. São pelo menos 120 presos alcançados.

O projeto conta com a parceria de outras instituições, como Instituto Federal do Acre, Tribunal de Justiça do Acre, Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte e Academia Acreana de Letras.

“É de uma magnitude muito grande tenha esse olhar especial e tenha abraçado essa causa, criado o programa, nos inserido para aumentar a oferta de leitura dentro do Sistema Prisional de Cruzeiro do Sul. É de uma grande relevância, tanto de socialização, como ação social de inclusão”, destacou a coordenadora do programa no Iapen de Cruzeiro do Sul, a pedagoga Vanila Pinheiro.