Recém formado em Teologia Antônio Souza conta a importância dessa área de conhecimento

Antes de tudo é preciso entender a aplicação da Teologia, ou seja, por qual razão tantas pessoas escolhem essa graduação.

Anteriormente, a Teologia era um curso específico para os ministros religiosos (padres, pastores, obreiros, capelães, evangelizadores etc.). Contudo, segmentos tradicionais de trabalho também demandam o conhecimento desse profissional. Entre eles, ONGs, empresas voltadas ao ensino religioso e editoras, por exemplo.

Em uma conversa com Antônio Souza que além de formado em Bacharelado em Teologia, também é licenciado em Matemática, o Teólogo disse quando decidiu estudar esse curso resolveu olhar mais para Cristo, segundo ele se cansou de fazer sempre as mesmas coisas, decidiu se aproximar mais de Deus. Ele afirma que dentro de si vem na mente o interesse de a buscar mais informações, experiências e relatos de pessoas que já estão no caminho, a mais tempo, a menos tempo…

A partir daí você se depara com um leque muito grande de informações e ensinamentos. Muitas dessas informações se contradizem, diz Antônio em parte da entrevista, há muitas Interpretações variadas muitas formas de servir a Deus e de buscar a salvação e isso acaba gerando mais dúvidas na mente de muitas pessoas. Foi aí que Antônio resolveu : Vou estudar e eu vou tirar minhas próprias conclusões, vou seguir o meu próprio entendimento (que depois descobri que também não vale nada).

O curso de Teologia trouxe para ele liberdade, ele se libertou da opinião das outras pessoas, se libertou de si mesmo. Segundo ele nunca vai compreender todas as coisas de Deus, pois, não temos capacidade para isso, nao temos necessidade de entender.

Tudo o que precisamos é ter FÉ. Acreditar e seguir, exclusivamente, o nosso senhor Jesus Cristo. E, o mais importante, nos entregarmos à vontade e aos propósitos de Deus.

Do ponto de vista do estudo, a Teologia se aprofunda em questões sociológicas, históricas, antropológicas e religiosas. Assim, o teólogo é, ao mesmo tempo, um conhecedor da problemática humana e um humanista, auxiliando seus semelhantes em temas sociais.