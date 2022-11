Receita Federal em Rio Branco diz que só atenderá contribuintes agendados via internet

- Publicidade -

A direção da Delegacia da Receita Federal do Brasil na capital do Acre enviou uma nota às redações dos jornais comunicando que a partir da próxima segunda-feira (14) somente atenderá os contribuintes agendados, via internet. Leia a nota na íntegra:

NOTA

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Rio Branco (DRF Rio Branco) comunica ao público interessado que, a partir de segunda-feira (14), somente atenderá os contribuintes que tenham agendado o atendimento, via internet – https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/saga/agendamento/RegrasAgendamento.aspx ou pelo app Agendamento RFB conforme previsto na Portaria RFB nº 4.261/2020.

Informa ainda que quase a totalidade dos serviços da Receita Federal já são realizados de forma remota por meio de canais de atendimento digital. Os serviços que ainda precisam de comparecimento presencial e de agendamento antecipado constam no Artigo 11 da Portaria RFB nº 4.261/2020 e são padronizados nacionalmente em toda a Receita Federal do Brasil.

Esclarece que somente serão admitidas para o atendimento sem agendamento as exceções estabelecidas por lei (idosos, grávidas e deficientes), embora não haja impedimento para que estes façam o agendamento prévio e que isto seja até mesmo recomendável para que o contribuinte tenha uma previsibilidade do horário de atendimento e evite desperdício de tempo.

Claudenir Franklin da Silveira

Delegado da Receita Federal do Brasil em Rio Branco/AC

