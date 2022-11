Receita de macarrão alho e óleo para fazer rápido

- Publicidade -

Se você achava que macarrão alho e óleo não tem segredos para ficar gostoso, é melhor pensar duas vezes no assunto. Confira a receita que separamos para fazer um macarrão incrível.

Ingredientes para receita surpreendente de macarrão alho e óleo

O macarrão alho e óleo é um dos clássicos da culinária. Nada melhor do que fazer um prato simples, rápido e pouco trabalhoso naquele momento que você está com fome e com pressa. No entanto, o resultado desse preparo pode ser bem mais surpreendente do que você imagina, basta seguir o passo a passo que ensinamos nesta receita.

Ingredientes para o preparo do macarrão surpreendente:

Meio pacote de macarrão do tipo espaguete (pode ser de outros tipos também);

Meia xícara de chá de salsinha picada;

Meia xícara de chá de azeite;

6 dentes de alho fatiados e finos;

3 colheres de café de sal de cozinha comum;

Meia xícara de chá de parmesão ralado.

Modo de preparo

Com os ingredientes em mãos, basta iniciar o cozimento e seguir o passo a passo para ter um resultado surpreendente com seu macarrão alho e óleo. Por ser uma receita simples, você precisa acertar os detalhes a fim de que tudo saia como esperado no final do processo.

A primeira coisa a se fazer é colocar metade do azeite na frigideira, ligar o fogo e acrescentar o alho logo em seguida. Não deixe o alho dourar, assim que começar a fazer barulho de fritura, desligue o fogo.

Coloque 4 litros de água em uma panela e deixe ferver, adicione duas colheres de café de sal e despeje o macarrão. Deixe cozinhar até que fique no ponto que você gosta, mas não deixe muito mole.

Escorra a água do macarrão, ligue novamente o fogo em que está a panela com o alho e com o azeite, deixe começar a fritar, acrescente o macarrão, uma colher de café de sal e o resto do azeite. Aqueça por pouco tempo, desligue o fogo e finalize com o queijo ralado.

