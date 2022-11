Rebeca Andrade pode ter novas marcas históricas no Mundial; veja lista

Rebeca volta à arena de Liverpool no sábado, às 11h (de Brasília), para a final das barras assimétricas, seu aparelhos favorito, no qual é a atual vice-campeã mundial. No domingo, a partir das 10h30, tenta medalha na trave e no solo, com seu último Baile de Favela. Novas medalhas podem levar Rebeca a cinco marcas históricas.