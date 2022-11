Reação de pet a tratamento de quiropraxia conquista a internet; Veja vídeo

- Publicidade -

Um vídeo que está circulando na internet conquistou os internautas e amantes de pets. A gravação é de um perfil na rede social TikTok que usa a quiropraxia para tratar cachorros.

A gravação já conquistou mais de 11 milhões de curtidas e quase 85 mil comentários. A cena chama atenção pela reação do cachorro da raça rottweiler ao receber o tratamento. Nas imagens, o profissional segura a cabeça do animal e aplica a técnica, quando todos ouvem um estalado no pescoço do pet.

Ao ouvir o barulho, por um momento, a reação do animal é de susto e surpresa. Ele fecha a boca e arregala os olhos, mas pouco depois reage naturalmente em agradecimento ao profissional que encerra o procedimento e faz um carinho no cachorro.

Veja vídeo: